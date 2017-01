Forschungskosten drücken Gewinn von Bosch Der Technologiekonzern Bosch hat im vergangenen Geschäftsjahr wegen gestiegener Investitionen ein geringeres operatives Ergebnis erreicht als im Vorjahr. Das um Sondereffekte bereinigte Ebit vor Finanzergebnis und Steuern lag nach vorläufigen Zahlen bei 4,3 Mrd. Euro nach zuvor 4,6 Mrd. Euro. Der Umsatz stieg um 3,5 % auf 73,1 Mrd. Euro. Damit lag das Wachstum in der Prognosespanne von 3 bis 5 %. Bereinigt um Wechselkurseffekte, die konzernweit mit 1,3 Mrd. Euro zu Buche schlugen, lag das Plus bei 5,4 %. Die Umsatzrendite sank auf 5,8 % nach 6,5 % und entfernte sich weiter vom mittelfristigen 8-Prozent-Ziel. Neben Investitionen und Währungseffekten belasteten auch Umbaukosten den Gewinn. „Bosch befindet sich inmitten des größten Transformationsprozesses der Unternehmensgeschichte", so Konzernchef Volkmar Denner, der Bosch verstärkt zu einem IT-Konzern formt und vermehrt klassisches Geschäft zum Verkauf stellt (vgl. BZ vom 24. Januar). Für 2017 ist der Konzern nur verhalten optimistisch.