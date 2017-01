Euroclear lobt Stabilität von T2S Die Settlementplattform T2S der Europäischen Zentralbank läuft offenbar so robust, dass sie für die Anbindung des volumenstarken Abwicklers Clearstream am 6. Februar bereit zu sein scheint. Brigitte Daurelle, CEO von Euroclear ESES, der an T2S angebundenen Zentralverwahrer Belgiens, Frankreichs und der Niederlande, sagt der Börsen-Zeitung, nach früheren Herausforderungen bezüglich Leistung und Effizienz der Plattform habe es „echte Fortschritte" gegeben. „Für uns ist es sehr wichtig, dass die Plattform bereit für die Aufnahme von zusätzlichem Abwicklungsvolumen ist und wir nicht unter einer deutlichen Verschlechterung des Services leiden müssen", so Daurelle.