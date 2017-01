Vorschau (19:24) Interview mit HSBC Global Asset Management zu Asien: Das wirtschaftliche Umfeld ist positiv Trotz der von US-Präsident Donald Trump ausgehenden protektionistischen Risiken äußert sich Stephen Kam im Interview der Börsen-Zeitung für Asien zuversichtlich. Der Senior Product Specialist Asian Equities verantwortet bei HSBC Global Asset Management Hongkong die regionale und Einzelländerkompetenz in Asien. Kam, der eine zwanzigjährige Erfahrung in der Analyse der asiatischen Finanzmärkte vorzuweisen hat, ist überzeugt, dass vor allem die Small Caps der Region gute Aussichten haben, insbesondere weil sich mit ihnen im Vergleich zu den Large Caps das starke Wachstum des Konsums einfangen lässt.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 28.1.2017: Interview mit Stephen Kam, Senior Product Specialist Asian Equities bei HSBC Global Asset Management Hongkong, geführt von Christopher Kalbhenn auf Seite 13



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25891&titel=Interview-mit-HSBC-Global-Asset-Management-zu-Asien:-Das-wirtschaftliche-Umfeld-ist-positiv







Termine des Tages

Montag, 30.01.2017



Ergebnisse

Sartorius: Jahresergebnis

Telekom Austria: Jahresergebnis



Hauptversammlungen

Amundi (ao.)







Anlagemagazin