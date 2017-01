Vorschau (19:21) Haftungsrisiko in der Exportindustrie steigt – Spezialthema Recht & Kapitalmarkt Die zunehmende Bedeutung von Wirtschaftssanktionen als außenpolitisches Instrument lässt das Haftungsrisiko weltweit tätiger Unternehmen gravierend steigen. Angesichts des immer komplexer werdenden Zusammenspiels nationaler und europaweiter Regelungen sowie des weiten Anwendungsbereichs des US-Sanktionsregimes sieht sich gerade die deutsche Exportindustrie zunehmend höheren Haftungsrisiken ausgesetzt. Diesen gilt es durch effektive, grenzüberschreitend einsetzbare Compliance-Programme zu begegnen. Um Geschäftschancen nicht unangemessen einzuschränken, sollten Compliance-Programme aber nicht unnötigerweise über das hinausgehen, was zur Risikominimierung erforderlich ist; vielmehr sollte ein risikoorientierter Ansatz erfolgen.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 28.1.2017 im Spezialthema Recht & Kapitalmarkt, u.a. mit dem Beitrag „Haftungsrisiko in der Exportindustrie steigt“ von Anahita Thoms, Rechtsanwältin bei Freshfields Bruckhaus Deringer und Co-Vorsitzende des Exportkontroll- und Wirtschaftssanktionskomitees der American Bar Association, auf Seite 9



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25892&titel=Haftungsrisiko-in-der-Exportindustrie-steigt-–-Spezialthema-Recht---Kapitalmarkt







Termine des Tages

Montag, 30.01.2017



Ergebnisse

Sartorius: Jahresergebnis

Telekom Austria: Jahresergebnis



Hauptversammlungen

Amundi (ao.)







Anlagemagazin