Vorschau (19:21) Lösungen und Gewinner des Silvester-Quiz der Börsen-Zeitung In der Jahresschlussausgabe 2016 hat die Börsen-Zeitung die Tradition des Silvester-Quiz fortgesetzt. Sechs Themen, die 2016 für Stoff (und teilweise auch für Zoff) gesorgt haben, sind von der Redaktion in kleine Rätsel gepackt worden. Aus den Zuschriften der Leser, die „sechs Richtige" hatten, wurden die Gewinner ermittelt. Redaktion und Verlag der Börsen-Zeitung danken allen Teilnehmern fürs Mitmachen, gratulieren den Gewinnern herzlich.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 28.1.2017: Die Lösungen und Gewinner auf Seite 12



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25893&titel=Loesungen-und-Gewinner-des-Silvester-Quiz-der-Boersen-Zeitung







Termine des Tages

Montag, 30.01.2017



Ergebnisse

Sartorius: Jahresergebnis

Telekom Austria: Jahresergebnis



Hauptversammlungen

Amundi (ao.)







Anlagemagazin