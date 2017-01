Interview mit Agustín Carstens: Mexikos Zentralbankchef warnt vor Trump-Risiken Mexikos Zentralbankchef Agustín Carstens warnt eindringlich davor, dass der wirtschaftspolitische Kurs des neuen US-Präsidenten Donald Trump der gesamten Weltwirtschaft einen harten Schlag versetzen könnte. „Eine neue Welle an Protektionismus könnte der Weltwirtschaft schweren Schaden zufügen und würde niemandem helfen. Auch ein Abwertungswettlauf würde nur Verlierer kennen", sagte Carstens, der am 1. Oktober Chef der Zentralbank der Zentralbanken, BIZ, wird, im Interview der Börsen-Zeitung. US-Präsident Trump hatte gleich in seiner ersten Woche im Amt mit seinem protektionistischen Kurs Ernst gemacht („America first"). Das hatte weltweit Sorgen vor einem Handelskrieg geschürt. Am Wochenende sorgte Trump dann mit einem Einreisestopp für Bürger aus sieben Ländern mit überwiegend muslimischer Bevölkerung für einen Aufschrei in den USA und global.