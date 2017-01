Vorschau (19:12) Kommentar zur Deutschen Bahn: Die Steigerung des Absurden Ob die Handelnden gewusst haben, was sie taten? Es ist zu bezweifeln. Und was noch schlimmer ist: Allem Anschein nach haben gerade die Vertreter der Anteilseignerseite die Deutsche Bahn am Montag mit vollem Karacho an den Prellbock gesetzt. Ohne einen Plan B zu haben. Wissend, dass sie den Staatskonzern damit über eine längere Zeit hinweg lähmen, der doch so dringend eine Weiterentwicklung benötigt. Und das Ganze – noch eine Steigerung des Absurden – als Attacke aus dem Hinterhalt. Denn am Freitag hatte der Personalausschuss des Bahn-Aufsichtsrats noch beschlossen, den Ende 2017 auslaufenden Vertrag von Bahn-Chef Rüdiger Grube um drei Jahre zu verlängern – so, wie von ihm gewünscht, und so, wie sich die Koalitionsspitzen von Union und SPD geeinigt hatten, um diese wichtige Personalie aus dem Wahlkampf herauszuhalten. Am Montag war dann alles ganz anders: Obwohl Grube nicht nur auf eine Anhebung des seit acht Jahren unveränderten Gehalts verzichtet hatte, sondern auch auf eine Abfindung bei einem vorzeitigen Abgang, wurde ihm entgegen den Absprachen doch nur eine zweijährige Verlängerung offeriert. Dass er danach den Büttel hinschmiss, darf keinen verwundert haben – zumal Grube seit Monaten beteuerte: „Ich bin noch nie hinter meinem Vertrag hergelaufen." Ein verantwortungsvoller Aufsichtsrat hätte also gewarnt sein müssen.

