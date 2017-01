Vorschau (19:15) Unicredit holt sich 3 Mrd. Euro von der HVB Die kriselnde italienische Großbank Unicredit bedient sich im Rahmen ihrer Restrukturierung auch bei ihrer kapitalstarken Tochtergesellschaft HypoVereinsbank (HVB). Das Münchner Kreditinstitut überweist 3 Mrd. Euro als Sonderdividende nach Mailand. Hinzu kommt die reguläre Ausschüttung aus dem AG-Bilanzgewinn der HVB. Das geht aus dem Registrierungsdokument hervor, den Unicredit vor der bevorstehenden Kapitalerhöhung im Volumen von 13 Mrd. Euro veröffentlichte. Die Kapitalspritze der HVB für das Jahr 2016 ist die bislang größte an den Mutterkonzern. Vier Jahre zuvor hatten die Münchner 2,5 Mrd. Euro überwiesen, davon 1 Mrd. Euro als Sonderdividende. Damals war Federico Ghizzoni Unicredit-Chef. Sein seit Juli 2016 amtierender Nachfolger Jean Pierre Mustier wagt nun einen Befreiungsschlag, um Italiens Branchenprimus aus der Krise zu führen. Die Europäische Zentralbank, zugleich oberste Aufsichtsbehörde, verlangt indes von Unicredit einen detaillierten Plan über den Abbau der faulen Kredite. Aufgrund hoher Abschreibungen auf solche Kredite im vierten Quartal verbuchte Unicredit 2016 einen Verlust von 11,8 Mrd. Euro.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 31.1.2017: Berichterstattung von Stefan Kroneck und Thesy Kness-Bastaroli auf den Seiten 1 und 3

sowie Kommentar von Stefan Kroneck auf Seite 1

URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25897&titel=Unicredit-holt-sich-3-Mrd.-Euro-von-der-HVB



