Vorschau (19:12) Leitartikel: Aufbruch mit Schulz Die SPD schöpft wieder Hoffnung. Mit geradezu frenetischem Beifall haben Mitglieder und Anhänger der Partei Martin Schulz nach seinem ersten programmatischen Auftritt als Kanzlerkandidat gefeiert. Der bisherige Präsident des Europäischen Parlaments wird auch SPD-Vorsitzender werden. Für beide Posten hat ihn der Parteivorstand am Sonntag in Berlin nominiert. Die große Verzweiflung in der Partei über konstant niedrige Umfragewerte von nur etwas mehr als 20 % ist großer Erleichterung gewichen. Denn die Umfragewerte für die SPD schnellten flugs empor, nachdem Parteichef Sigmar Gabriel seinen Rückzug erklärt und Schulz auf das Podest gehoben hatte. Der Herausforderer von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bei der Bundestagswahl im Herbst bringt seine Partei in den Umfragen um zwei bis drei Punkte voran. Aber Schulz erreicht auch bei der Frage, wen die Deutschen lieber als Regierungschef hätten, aus dem Stand Beliebtheitswerte, die an die von Merkel heranreichen.

Termine des Tages

Dienstag, 31.01.2017



Ergebnisse

AMD: 4. Quartal

Comdirect Bank: Bilanz-PK

Eli Lilly: 4. Quartal

ExxonMobil: 4. Quartal

Hennes & Mauritz: Jahr

Mastercard: 4. Quartal

Nintendo: 3. Quartal

Pfizer: 4. Quartal

Sprint: 3. Quartal

UPS: 4. Quartal

US Steel: 4. Quartal



Presse- und Analystenkonferenzen

Handelsverband Deutschland (HDE): Jahres-PK







