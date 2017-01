Vorschau (19:17) Governance-Noten für Dax-Konzerne – Interview mit Jens Wilhelm, Vorstand der Union Asset Management Holding, und Ingo Speich, Senior Portfoliomanager Die Fondsgesellschaft Union Investment hat erstmals in einem Ranking die Qualität der Corporate Governance in Dax-Konzernen bewertet. Die Ergebnisse sollen die Unternehmen zu besseren Leistungen anspornen, wie Jens Wilhelm, Vorstandsmitglied der Union Asset Management Holding, der Obergesellschaft der genossenschaftlichen Investmentfondsgruppe, und Portfoliomanager Ingo Speich im Interview erläutern. Viele Unternehmen betrachteten Corporate Governance immer noch als „lästige Pflicht". Das beste Zeugnis bekommen Allianz und Deutsche Börse ausgestellt, Schlusslicht ist Volkswagen vor SAP und Fresenius. Kriterien sind Aufsichtsratsbesetzung, Diversity, Vergütung und Transparenz.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 31.1.2017: Bericht von Sabine Wadewitz auf Seite 1

sowie Interview mit Jens Wilhelm, Vorstand der Union Asset Management Holding, und Ingo Speich, Senior Portfoliomanager bei Union Investment, geführt von Sabine Wadewitz auf Seite 11

URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25900&titel=Governance-Noten-fuer-Dax-Konzerne-–-Interview-mit-Jens-Wilhelm,-Vorstand-der-Union-Asset-Management-Holding,-und-Ingo-Speich,-Senior-Portfoliomanager







Termine des Tages

Dienstag, 31.01.2017



Ergebnisse

AMD: 4. Quartal

Comdirect Bank: Bilanz-PK

Eli Lilly: 4. Quartal

ExxonMobil: 4. Quartal

Hennes & Mauritz: Jahr

Mastercard: 4. Quartal

Nintendo: 3. Quartal

Pfizer: 4. Quartal

Sprint: 3. Quartal

UPS: 4. Quartal

US Steel: 4. Quartal



Presse- und Analystenkonferenzen

Handelsverband Deutschland (HDE): Jahres-PK







