Vorschau (19:12) Wall Street startet schwach in die Woche der Wahrheit Für die Wall Street ist es so etwas wie die Woche der Wahrheit. Mehr als 100 der größten börsennotierten US-Firmen geben in den nächsten Tagen Auskunft über den jüngsten Geschäftsverlauf und ihre Aussichten für das neue Jahr. Mitte der Woche äußert sich die US-Notenbank nach der ersten Sitzung des Offenmarktausschusses im neuen Turnus zur Geldpolitik. Am Freitag werden schließlich auch die jüngsten Zahlen vom US-Arbeitsmarkt veröffentlicht. Zum Wochenende könnte sich bereits abzeichnen, was die jüngste Börsenrally wert ist und ob es neben der Hoffnung auf Steuersenkungen, Deregulierung und Investitionen unter der neuen US-Regierung weitere Gründe für den scheinbar ungebrochenen Optimismus an der Börse gibt. Zum Start in die Woche standen an der Wall Street für einmal die Risiken des neuen Politikstils in Washington im Vordergrund. Nachdem US-Präsident Donald noch vor dem Wochenende einen temporären Einreisestopp für Besucher aus sieben muslimischen Ländern und weitere Verschärfungen in der Einwanderungspolitik per Dekret veranlasst hatte, kam die Trump-Rally an den Finanzmärkten vorerst zum Stehen.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 31.1.2017: Bericht von Stefan Paravicini auf Seite 17



Termine des Tages

Dienstag, 31.01.2017



Ergebnisse

AMD: 4. Quartal

Comdirect Bank: Bilanz-PK

Eli Lilly: 4. Quartal

ExxonMobil: 4. Quartal

Hennes & Mauritz: Jahr

Mastercard: 4. Quartal

Nintendo: 3. Quartal

Pfizer: 4. Quartal

Sprint: 3. Quartal

UPS: 4. Quartal

US Steel: 4. Quartal



Presse- und Analystenkonferenzen

Handelsverband Deutschland (HDE): Jahres-PK







