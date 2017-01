Einwanderungspolitik: Das Silicon Valley schlägt Alarm Die Technologiebranche hat sich schon im Wahlkampf gegen Donald Trump positioniert. Nach einem kurzen Burgfrieden schlagen die Firmen jetzt Alarm. Die Einwanderungspolitik der Regierung gefährdet die Innovationskraft, fürchtet das Silicon Valley. Die Chefs von Technologiefirmen und Investoren aus dem Silicon Valley haben mit teils harscher Kritik auf den von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreisestopp für Besucher aus sieben muslimischen Ländern und weitere Änderungen in der US-Immigrationspolitik reagiert, während sich andere Konzernlenker in ihren Reaktionen zurückhaltend äußerten. Die Technologiebranche, die für ihr Wachstum, vor allem aber in der Entwicklung auf ausländische Talente angewiesen ist, sorgt sich nicht nur wegen der unmittelbaren Auswirkungen des Dekrets auf ihre Mitarbeiter, sondern auch um die langfristigen Folgen für Image und Innovationsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts. In Washington wird nach Angaben von Bloomberg schon an der nächsten Executive Order des Präsidenten gearbeitet, die die Vergabe von Visa für ausländische Fachkräfte neu regeln soll und die Technologiefirmen besonders treffen würde.