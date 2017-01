Inflationssprung heizt Kritik an EZB-Kurs an Eine überraschend rasante Beschleunigung der Inflation im Euroraum zu Jahresbeginn bei anziehendem Wachstum heizt die Kritik in Deutschland am ultralockeren Kurs der Europäischen Zentralbank (EZB) an und lässt Forderungen nach einer baldigen geldpolitischen Wende lauter werden. „Eine Weiterführung der ultraexpansiven Geldpolitik lässt sich immer schwerer rechtfertigen", sagte die Wirtschaftsweise Isabel Schnabel der Börsen-Zeitung: „Angesichts des starken Anstiegs der Inflation im Euroraum sollte die EZB ihre Anleihekäufe möglichst bald schrittweise herunterfahren." Das gelte erst recht, da „sich auch das Wirtschaftswachstum und die Arbeitslosigkeit positiv entwickeln". In die gleiche Kerbe schlagen Michael Hüther, Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW), und IW-Ökonom Markus Demary. In einem Gastbeitrag in der Börsen-Zeitung plädieren sie für einen „frühzeitigen Ausstieg", wobei sie nicht nur die Verlängerung der Anleihenkäufe bis Ende 2017 als nicht gerechtfertigt geißeln, sondern auch für steigende Leitzinsen plädieren: „Eine Zinserhöhung ist überfällig." Der Euroraum könne einen Hauptrefinanzierungszins von 0,25 % (aktuell: 0,0 %) und einen Einlagesatz von 0,0 % (–0,4 %) „mittlerweile sicherlich verkraften", so die IW-Experten. Laut Eurostat legte die Inflation im Euroraum im Januar auf 1,8 % von 1,1 % im Dezember zu. Erwartet worden waren nur 1,5 %. Die Mehrheit im EZB-Rat will aber bislang von einer baldigen geldpolitischen Wende nichts wissen und hält insbesondere an dem Beschluss vom Dezember 2016 fest, das Wertpapierkaufprogramm (Quantitative Easing, QE) über März 2017 hinaus bis Dezember 2017 zu verlängern, wenn auch ab April mit monatlich 60 Mrd. Euro statt derzeit 80 Mrd. Euro.