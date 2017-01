Vorschau (19:01) Kommentar: Yes I Can „Ich habe meine Entscheidung so gut wie getroffen", sagte Donald Trump vor wenigen Tagen dem Nachrichtensender Fox News. Der Moderator hatte den US-Präsidenten auf die Nachfolge für den Obersten Richter Antonin Scalia angesprochen. Er werde seine Wahl in den nächsten Tagen bekannt geben, erklärte Trump, beeilte sich aber hinzuzufügen, dass er seine Entscheidung „auch noch im letzten Moment ändern" könnte. Seit der Ausstrahlung des Interviews hat Trump mit einem temporären Einreisestopp für Staatsbürger aus sieben muslimischen Ländern auch das Thema Supreme Court in den Hintergrund gedrängt. Die Passage aus dem Interview bietet dennoch einen Teil der Erklärung für das Chaos in Washington. Ja, der erste Mann in der freien Welt kann seine Entscheidungen im letzten Moment ändern. Allerdings ist Trump der erste US-Präsident, dem daran gelegen ist, die Spannung hoch zu halten und die Zuschauer vor der Werbepause daran zu erinnern, dass noch alles offen ist. „You are fired", entließ Trump die Kandidaten in seiner Fernsehshow „The Apprentice". Gelernt ist gelernt. „You are hired", inszeniert er seine Personalentscheidungen.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 1.2.2017: Kommentar von Stefan Paravicini auf Seite 1



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25904&titel=Kommentar:-Yes-I-Can







Termine des Tages

Mittwoch, 01.02.2017



Ergebnisse

BBVA: Jahresergebnis

Facebook: 4. Quartal

KfW: Jahresauftakt-PK

KPN: 4. Quartal

Qiagen: 4. Quartal

Roche: Jahresergebnis

Siemens: 1. Quartal

Swatch: 4. Quartal

Symantec: 3. Quartal

Volvo: 4. Quartal



Hauptversammlungen

Siemens





Anlagemagazin











































Anbieterkennzeichnung | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Impressum | Kontakt Unsere Seite auf Google+ | auf Twitter







Sitemap XML Sitemap Kurse XML 22

0.119057 s