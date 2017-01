Vorstandschef im Interview: Schroeder-Wildberg sieht MLP im Aufwärtstrend MLP-Vorstandschef Uwe Schroeder-Wildberg sieht das auf Akademiker konzentrierte Unternehmen in einem deutlichen Aufwärtstrend. Im Interview der Börsen-Zeitung verweist er auf die verbreiterte Ertragsbasis durch die Zukäufe des Vermögensverwalters Feri und den auf die Sachversicherung spezialisierten Assekuradeur (Mehrfachagenten) Domcura. „Unser Anspruch ist, für unsere Kunden Gesprächspartner zu allen Finanzthemen zu sein. So breit wie MLP ist niemand im deutschen Markt aufgestellt." Schroeder-Wildberg will zudem das Hochschulgeschäft, wofür zum 1. März ein eigener Bereichsvorstand ernannt wurde, weiter stärken, da die Zahl der Akademiker steige.