Interview: In Vergütungssystemen läuft etwas fundamental schief Das Thema Managergehälter ist ein Dauerbrenner in der öffentlichen Debatte. Institutionelle Investoren sind zunehmend aufgefordert, ihre Eigentümerrechte auch bei dem Thema verantwortungsbewusst wahrzunehmen. In der Vergütungsberatung müssen regulatorische Anforderungen und unternehmensspezifische Ziele in Einklang gebracht werden. Hans-Christoph Hirt, Governance-Experte des britischen Fondsmanagers Hermes, und Vergütungsberater Michael Kramarsch, Managing Partner der Unternehmensberatung HKP, erläutern im Interview, welche Trends sich abzeichnen und wofür sie einstehen.