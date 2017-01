Leitartikel zu Air Berlin: Es ist vorbei Es ist erst wenige Tage her, da pries Etihad-Chef James Hogan mal wieder seine Beteiligungsstrategie an. Diese sei „zentrales Element für das wirtschaftliche Wachstum des Unternehmens", sagte der australische Manager auf einer Luftfahrt-Konferenz in Dublin. Die getätigten Investitionen hätten den Etihad-Umsatz um „Hunderte Millionen Dollar" gesteigert. Das mag sein, ist aber nur die halbe Rechnung. Denn allein bei Air Berlin dürfte der Großaktionär aus Abu Dhabi über die Jahre deutlich mehr als 1 Mrd. Euro zugeschossen haben, um das Überleben der schwer angeschlagenen Gesellschaft zu sichern. Da ist eine Umsatzsteigerung um einige Hundert Mill. Euro ein vergleichsweise bescheidenes Ergebnis der Bemühungen. Das sehen anscheinend mittlerweile auch die Eigentümer von Etihad so und haben Hogan vor die Tür gesetzt. Für Etihad bedeutet die Ablösung des Spitzenmanagers nach mehr als zehn Jahren an Bord sicher eine Zeitenwende, gravierender könnten die Folgen der Rochade indes für Air Berlin sein. Denn über viele Jahre hat Hogan seine schützenden Hände über die Berliner gehalten und immer wieder finanzielle Hilfe gewährt. Damit ist es jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach vorbei.