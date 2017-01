Analyse „Im Blickfeld“: Sperrige Regulierungsfragen im Clearing-Markt Die Bedeutung des Clearing, der zentralen Verrechnung von Transaktionen, nimmt regulatorisch bedingt seit der Finanzkrise zu. Clearingpflichten etwa für bilateral gehandelte, standardisierte Kontrakte lassen Clearing-Häusern und ihre Zentralen Kontrahenten gedeihen. Anders als in den USA ist der Clearingmarkt in Europa fragmentiert. Der Branchenverband Each umfasst zwanzig Mitglieder. Einige von diesen dürften weiter kräftig wachsen. Damit stellt sich die Frage ihrer Systemrelevanz – in der Branche ist von „super-systemisch" die Rede, da Clearinghäuser zwar Risiken mindern, aber auch Marktstrukturen verändern, was neue Risiken schaffen könnte. Würden durch den Kollaps einiger Clearing-Mitglieder – also Banken – die Clearing-Häuser selbst in Schieflage geraten, wäre dann die Finanzstabilität durch Rückkoppelungseffekte gefährdet? Diese Frage wird kontrovers diskutiert.