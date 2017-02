Vorschau (19:04) Aktionäre feiern Siemens-Chef Kaeser „Der Masterplan scheint aufzugehen", lobte Ingo Speich von der Fondsgesellschaft Union Investment vor gut 6100 Aktionären in der Münchner Olympiahalle. Die „Vision 2020‘" trage erste Früchte, Siemens gewinne wieder Marktanteile im globalen Wettbewerb. Marcus Poppe, Portfoliomanager der Deutsche Asset Management, die 1,1 Mrd. Euro in Siemens-Aktien investiert hat, zeigte sich ebenfalls zufrieden. Der positive Trend der Vorjahre habe sich fortgesetzt, sagte er zu Beginn der achtstündigen Hauptversammlung. In das gleiche Horn stieß Daniela Bergdolt von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz: „Siemens hat geliefert." Man habe das Gefühl, alle zögen an einem Strang. Bergdolt dankte ausdrücklich dem Vorstandschef Joe Kaeser: „Wir sind wieder stolz, Siemens-Aktionäre zu sein." Hans-Martin Buhlmann von der Vereinigung Institutionelle Privatanleger, der 5,7 Millionen Siemens-Aktien vertrat, schloss sich dem Dank an Kaeser an: „Siemens ist besser wie je zuvor. Markus Kienle von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger lobte, die Trendwende sei geschafft sei. Er gratulierte dem Vorstand, er habe eine „beeindruckende Leistung abgeliefert". Die Aktionäre machten jedoch klar, dass sie nun mehr erwarten. Poppe sieht weiteren Aufholbedarf: „Die Profitabilität von Siemens ist mit einer operativen Gewinnmarge von knapp unter 11% ordentlich, jedoch niedriger als bei internationalen Wettbewerbern." Schnelle Kapazitätsanpassungen bei schwachen Endmärkten seien nur mit Einschränkungen möglich, weil ein Drittel der Mitarbeiter in Deutschland beschäftigt seien.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 2.2.2017: Berichterstattung von Michael Flämig auf den Seiten 1 und 11 und in der Rubrik „Personen“ auf Seite 16

sowie Kommentar von Michael Flämig auf Seite 1

URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25914&titel=Aktionaere-feiern-Siemens-Chef-Kaeser



