Vorschau (19:04) Leitartikel: Trump und der Dollar Die Schlagzahl, mit der Neu-US-Präsident Donald Trump binnen kürzester Amtszeit international politisches wie wirtschaftspolitisches Porzellan zertrümmert, ist ebenso irritierend wie beängstigend. Das gilt auch, wenn er kokettiert mit einer Abwertungspolitik gegen den „zu starken Dollar" und Deutschland, China sowie Japan de facto als Währungsmanipulatoren brandmarkt. Denn genau wie für den Fall, dass Trumps Abschottungspolitik eine neue weltweite Protektionismuswelle auslöst, würde auch ein globaler Währungskrieg nur Verlierer kennen. Die 1930er Jahre sollten mahnendes Beispiel genug sein. Jahrzehntelang haben sich US-Regierungen an die Politik des starken Dollars gehalten. Zwar stand das Handeln von Finanzministerium und Notenbank Fed sicher nicht immer in Einklang mit den Worten. Im Großen und Ganzen aber hielt diese Doktrin. Wenn Trump den Dollar nun als „zu stark" geißelt und räsoniert, dass das die USA im Wettstreit mit China „umbringt", steht dieser Grundsatz mindestens infrage – mit potenziell immensen Implikationen: Ein Währungskrieg, der auch die Weltleitwährung Dollar umfasst, würde alles in den Schatten stellen, was es an der Front je gab.

Termine des Tages

Donnerstag, 02.02.2017



Ergebnisse

Amazon: 4. Quartal

Amgen: 4. Quartal

AstraZeneca: Jahresergebnis

CME Group: 4. Quartal

ConocoPhillips: 4. Quartal

Daimler: Bilanz-PK

Infineon: 1. Quartal

ING Groep: Jahresergebnis

Merck&Co.: 4. Quartal

Nokia: Jahresergebnis

Outokumpu: Jahresergebnis

Philip Morris: 4. Quartal

Royal Dutch Shell: 4. Quartal

Sony: 3. Quartal

Visa: 1. Quartal

Vodafone: Trading Update 3. Quartal



Presse- und Analystenkonferenzen

Deutsche Bank: Bilanz-PK

Hannover Rück: Präsentation zur Erneuerungsrunde



Sonstiges

Auf boersen-zeitung.de finden Sie in den Zusatzdiensten unter Audio/Video einen Link zur Liveübertragung des Conference Call der Deutschen Bank (14 Uhr).

