GFF Summit 2017: Deutsche Börse zielt auf die Buyside Die organisatorische Zusammenlegung des Abwicklers Clearstream und der Derivatebörse Eurex trägt erste sichtbare Früchte. So bietet die Deutsche Börse unter dem Label GFF – Global Funding and Financing – künftig eine breite Palette an Services aus den Bereichen Handel, Clearing und Abwicklung an. Marcel Naas, Global Head of Funding and Financing, sprach auf dem GFF-Summit der Deutschen Börse von einer „Produkt-Suite", mit über 22.000 Sicherheiten, über 20.000 handelbaren Krediten und über 20 Währungen für nicht zentral verrechnete Transaktionen. „Es soll für Kunden mit GFF einfacher und effizienter werden, Sicherheiten zu managen und an Liquidität zu kommen", sagte Naas in Luxemburg. Juristisch bleiben die einzelnen Gesellschaften unabhängig, wie die Verwahrer Clearstream Banking AG (Frankfurt) und Clearstream Banking SA (Luxemburg), der Zentrale Kontrahent Eurex Clearing (Frankfurt) sowie Eurex Repo, die elektronische Handelsplattform für Wertpapierfinanzierungstransaktionen der Gruppe. Organisatorisch sind diese Bereiche bereits als Division Clients, Products & Core Markets gebündelt. Philippe Seyll, Co-CEO von Clearstream Banking SA, sagte am Rande des Summits der Börsen-Zeitung, diese Matrixstruktur ermögliche es, die Kundenbedürfnisse ins Zentrum zu stellen. „Die Geschäfts- und Kundenanforderungen haben sich in den vergangenen Jahren vor allem getrieben durch regulatorische Anforderungen stark verändert. Die neue Struktur trägt diesen Entwicklungen Rechnung, um unser Angebot noch besser an den Bedürfnissen unserer Kunden auszurichten", so Seyll. Als ein wesentlicher Treiber hätten Regulatoren Finanzmarktteilnehmern vorgeschrieben, so weit wie möglich von bilateralen Transaktionen (OTC) Abstand zu nehmen und zu zentralen Kontrahenten zu wechseln, um die Transparenz zu erhöhen und Risiken zu managen.