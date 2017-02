Chancen auf Abschluss von Basel III schwinden Die Chancen auf einen Abschluss der Kapitalregeln Basel III nehmen infolge der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump ab. In einem Brief an US-Notenbankgouverneurin Janet Yellen hat der stellvertretende Vorsitzende des US-Finanzdienstleistungsausschusses im Repräsentantenhaus, der Republikaner Patrick McHenry, gefordert, sämtliche Verhandlungen über internationale Abkommen auszusetzen, bis Trump Gelegenheit gehabt habe, „Offizielle zu nominieren, für welche die besten Interessen Amerikas Priorität haben". Damit verhärten sich die Fronten in den Gesprächen über die Kapitalregeln erneut, nachdem eine Einigung im Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht schon im November geplatzt war. Die fortgesetzte Teilnahme in internationalen Foren basiere darauf, die von der neuen Regierung gesetzten Ziele zu erreichen, heißt es in dem der Börsen-Zeitung vorliegenden Schreiben. „Dies wird wahrscheinlich eine umfassende Überprüfung früherer Vereinbarungen erfordern, welche das US-amerikanische Finanzsystem unfairerweise in so verschiedenen Feldern wie Bankkapital, Versicherungen, Derivate, Systemrisiken und Assetmanagement benachteiligt haben."