Analyse „Im Blickfeld“: Britische Finanzbranche setzt die Segel In der britischen Finanzbranche hat sich in den vergangenen Wochen ein bemerkenswerter Stimmungswandel vollzogen. Man glaube in hohem Maße an die Chancen, die sich aus dem EU-Austritt Großbritanniens ergeben, heißt es in einem Papier der Lobby The City UK, für deren Mitglieder 2,2 Millionen Menschen tätig sind. „Eine der größten Chancen für Großbritannien nach dem EU-Austritt ist die Fähigkeit, erstmals seit Jahrzehnten eine unabhängige britische Handels- und Investitionspolitik zu verfolgen, die britischen Interessen dient", sagt Gary Campkin, Director Policy & Strategy des Verbands. Rund zwei Fünftel des Handelsüberschusses mit Finanzdienstleistungen fielen im Geschäft mit Europa an. In den kommenden zehn bis 15 Jahren dürften jedoch 90% des weltweit erwarteten Wachstums außerhalb Europas stattfinden. Vor allem diese Märkte – Industrie- wie Schwellenländer – sollten Campkin zufolge für das Land nach dem Brexit im Fokus stehen. Für die großen Institute tun sie es wohl jetzt schon. Londons Finanzbranche setzt die Segel. Anders lässt sich der Schwenk des Verbands, der nach dem EU-Referendum nicht müde wurde, die Zeit nach dem Brexit in den düstersten Farben zu malen, nicht erklären.