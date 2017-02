Vorschau (19:04) Bei Targo-Factoring läuft die Integration Für den seit dem vorigen Sommer zur französischen Bankengruppe Crédit Mutuel gehörenden Factoring- und Leasinganbieter Targo Commercial Finance, vorher ein Teil von GE Capital, steht 2017 im Zeichen der Integration in die neue Gesellschafterstruktur. Der deutsche Factoring-Marktführer hat sich 2016 aus dem vielfach ungesunden, übertriebenen, vom Niedrigzinsumfeld angeheizten Konditionenwettbewerb herausgehalten. Dadurch sank der Umsatz leicht um 3% auf knapp 45 Mrd. Euro, doch stieg der Gewinn vor Steuern um rund 10%, berichtet Chief Executive Officer (CEO) Joachim Secker, der auch Vorstandssprecher des Deutschen Factoring-Verbandes ist, im Gespräch mit der Börsen-Zeitung.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 2.2.2017: Bericht von Bernd Wittkowski auf Seite 1

sowie Gespräch mit Joachim Secker, CEO der Targo Commercial Finance, geführt von Bernd Wittkowski auf Seite 2

URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25920&titel=Bei-Targo-Factoring-laeuft-die-Integration







Termine des Tages

Donnerstag, 02.02.2017



Ergebnisse

Amazon: 4. Quartal

Amgen: 4. Quartal

AstraZeneca: Jahresergebnis

CME Group: 4. Quartal

ConocoPhillips: 4. Quartal

Daimler: Bilanz-PK

Infineon: 1. Quartal

ING Groep: Jahresergebnis

Merck&Co.: 4. Quartal

Nokia: Jahresergebnis

Outokumpu: Jahresergebnis

Philip Morris: 4. Quartal

Royal Dutch Shell: 4. Quartal

Sony: 3. Quartal

Visa: 1. Quartal

Vodafone: Trading Update 3. Quartal



Presse- und Analystenkonferenzen

Deutsche Bank: Bilanz-PK

Hannover Rück: Präsentation zur Erneuerungsrunde



Sonstiges

Auf boersen-zeitung.de finden Sie in den Zusatzdiensten unter Audio/Video einen Link zur Liveübertragung des Conference Call der Deutschen Bank (14 Uhr).

Auf boersen-zeitung.de finden Sie in den Zusatzdiensten unter Audio/Video einen Link zur Liveübertragung des Conference Call der Deutschen Bank (14 Uhr).





