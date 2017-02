Vorschau (19:04) Volkswagen nimmt noch eine Hürde Bei der Bewältigung der Dieselabgasaffäre hat Volkswagen noch eine Hürde genommen und weitere Planungssicherheit gewonnen. Wie der Autobauer mitteilte, wurden Vereinbarungen erreicht, die zivilrechtliche Ansprüche im Zusammenhang mit etwa 78.000 Dieselfahrzeugen des Konzerns mit 3-Liter-Aggregaten in den USA beilegen. Volkswagen stimmte nach monatelangen Verhandlungen zu, bis zu etwa 1,2 Mrd. Dollar im Rahmen dieses Vergleichsprogramms zu zahlen. Zudem sollen, wie am 20. Dezember mit dem US-Justizministerium vereinbart, 225 Mill. Euro an den Fonds für Umweltausgleichsmaßnahmen fließen, der im Zuge der bereits gerichtlich genehmigten Vereinbarungen zur Entschädigung der rund 480.000 Besitzer betroffener 2-Liter-Diesel-Autos in den USA eingerichtet wird. Zudem zahlt VW der kalifornischen Umweltbehörde Carb 25 Mill. Dollar, um die Nutzung von emissionsfreien Fahrzeugen in dem Bundesstaat zu fördern.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 2.2.2017: Berichterstattung von Isabel Gomez und Carsten Steevens auf Seite 9

sowie Kurzkommentar „Wertberichtigt“ von Isabel Gomez auf Seite 8

