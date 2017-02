Vorschau (19:15) Kommentar zur Daimler-Bilanz: Déjà-vu in Stuttgart Daimler legt Geschäftszahlen auf Rekordniveau vor – und der Aktienkurs gerät erst einmal unter Druck. So geschehen vor einem Jahr, so geschehen am Mittwoch wieder. Déjà-vu in Stuttgart. Für die Investorenreaktion gibt es natürlich nachvollziehbare Gründe. So war die Daimler-Aktie seit einem Tief im Sommer vergangenen Jahres über Monate glänzend gelaufen, angetrieben vor allem von weit überdurchschnittlichen Wachstumsraten in China und der freudigen Erwartung auf steigende Rentabilität dank der neu aufgelegten E-Klasse, einem besonders wichtigen Ertragsbringer des Stuttgarter Konzerns. Das vierte Quartal aber erfüllte nicht so ganz die Erwartungen der verwöhnten Investoren und der Ausblick auf das gerade erst einen Monat alte Jahr 2017 fiel vielen Anlegern zu moderat aus. Aber auch hier lohnt der Blick zurück: Same procedure as last year. Die seinerzeit mit einem Kursabschlag von bis zu 6% quittierte Vorsicht in der Prognose hat mit dem jetzt vorgelegten Zahlenwerk ihre Bestätigung erhalten. Wie auch immer man die Zahlen wendet, ob um negativen Sonderposten wie die Kosten des Rückrufs von Takata-Airbags bereinigt oder nicht, der Stuttgarter Autobauer konnte seinen Aufwärtstrend im Geldverdienen nicht aufrecht erhalten. Vor allem die in vielen Märkten durch konjunkturelle oder geopolitische Faktoren wichtige Trucksparte büßte im Absatz stark ein, muss bei den Kostenstrukturen gegensteuern und drückte so auf das Gesamtergebnis. Und auch 2017 ist noch keine Wende zu erwarten, nur ein eingebremster Rückgang.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 3.2.2017: Kommentar von Peter Olsen auf Seite 1

sowie Berichterstattung von Isabel Gomez, Peter Olsen und Sebastian Schmid im Schwerpunkt „Daimler zieht Bilanz“ auf Seite 11

