Vorschau (19:15) Leitartikel zum informellen EU-Gipfel auf Malta: Weißes Papier Die EU-Staats-und Regierungschefs treffen sich am Freitag in Valletta auf Malta zu einem informellen Sondergipfel, auf dem zunächst ein Flüchtlingspakt mit Libyen festgezurrt werden soll. Ziel ist es, Migration über die zentrale Mittelmeerroute so weit wie möglich zu erschweren. Am Nachmittag, wenn Theresa May wieder abgereist ist, geht es in der Runde der 27 dann ums Eingemachte: Nichts weniger als die Zukunft der Europäischen Union soll diskutiert werden. Wie geht es weiter mit der EU nach Brexit und Trump? Gibt es noch Visionen für weitere Integrationsschritte? Wie können die internen Fliehkräfte wieder eingefangen werden? Das Ergebnis der Beratungen ist noch völlig offen. Sicher ist nur, dass zum einen die Bestandsaufnahme deutlich leichter fallen wird als das Finden von Lösungen, und dass zum anderen bis zum 25. März eine neue Strategie auf dem Tisch liegen soll. Denn dann wird der 60. Jahrestag der Römischen Verträge gefeiert, die heute als Gründungsurkunde der EU gelten. Mit einer Deklaration sollen die Europäer dann auf die Zukunft eingeschworen werden. Die EU-Kommission will zum runden Geburtstag zugleich ein Weißbuch mit konkreten Weichenstellungen vorlegen. Nicht nur für die Wirtschafts- und Währungsunion, wie ursprünglich geplant, sondern auch für alle anderen Politikbereiche der EU sollen in diesem Buch die Optionen für die kommenden Jahre aufgezeigt werden.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 3.2.2017: Leitartikel von Andreas Heitker auf Seite 8



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25925&titel=Leitartikel-zum-informellen-EU-Gipfel-auf-Malta:-Weisses-Papier







Termine des Tages

Freitag, 03.02.2017



Ergebnisse

Compugroup Medical: 4. Quartal

ING Diba: Bilanz-PK

Intesa Sanpaolo: Jahresergebnis

Metro: 1. Quartal



Hauptversammlungen

Areva (ao.)







Anlagemagazin