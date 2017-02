Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Börse, Carsten Kengeter, wegen des Verdachts des Insiderhandels kommen für die Deutsche Börse zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Denn zum einen bestimmen sie das Klima, in dem ab März/April die hessische Börsenaufsicht das Fusionsvorhaben mit London zu prüfen hat, sofern vorher die EU-Kommission aus Wettbewerbssicht ihr Plazet gibt. Zum anderen könnten sie Kengeter als designierten CEO der fusionierten Börsen beschädigen und dem nach dem Brexit-Beschluss in London zunehmend unter Druck geratenen Fusionspartner womöglich einen Anlass bieten, den Fusionsplan mit Kengeter als CEO in Frage zu stellen.