Vorschau (19:15) Infineon glänzt mit Autogeschäft Infineon hat mit robusten Quartalszahlen und einem zuversichtlichen Ausblick für den laufenden Dreimonatsabschnitt am Markt positiv überrascht. „Wir sind gut in das neue Geschäftsjahr gestartet", sagte Vorstandschef Reinhard Ploss zur Vorlage des Zwischenberichts. Umsatz und Ergebnis seien besser ausgefallen als geplant. Infineon habe das obere Ende der Prognosebandbreite für die Monate Oktober bis Dezember erreicht. Vor allem das Automotive-Geschäft verzeichnete einen Schub. Infineon profitierte von einer wachsenden Nachfrage nach Fahrerassistenzsystemen und von Fortschritten in der Elektromobilität. Der Umsatz -und Ergebniszuwachs im größten Geschäftsfeld des Unternehmens sorgten dafür, dass Infineon die Rückgänge auf Konzernebene im Vergleich zum Sommerquartal abmildern konnte, in Relation zum Winterquartal 2015 aber deutlich zulegte. Dennoch sind Vergleiche im Verhältnis zur Vorperiode in der Chipindustrie wegen des schnelllebigen Chipgeschäfts üblich. Ploss rechnet aber mit keinen operativen Hindernissen – weder vom neuen US-Präsidenten Donald Trump noch von Seiten der Konjunktur. Deshalb bekräftigte er seine Prognose für das Geschäftsjahr 2017, das am 30. September endet. „Mehr Umsatz, Ergebnis und Marge", sagte der CEO. Die Konzernführung peilt im laufenden Jahresturnus einen Anstieg der Umsatzrendite (in Bezug auf das operative Ergebnis, Infineon-Jargon: Segmentergebnis) auf 16% nach 15,2% ein Jahr zuvor an. Im laufenden Quartal strebt der Konzern im Mittel einen Umsatzzuwachs von 5% an, die Marge soll ebenfalls 16% erreichen. Wachstumstreiber bleibt dabei die Sparte Automotive, die zuletzt 43% der Konzernerlöse ausmachte.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 3.2.2017: Bericht von Stefan Kroneck auf Seite 13

sowie Kurzkommentar „Wertberichtigt“ von Stefan Kroneck auf Seite 8

