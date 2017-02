Reckitt hat Appetit auf Babynahrung Der britische Henkel- und Bayer-Rivale Reckitt Benckiser (RB) hat ein Auge auf den Babynahrungsproduzenten Mead Johnson Nutrition geworfen. Wie RB mitteilt, verhandeln beide über eine Übernahme, bei der die Briten den Anteilseignern der US-Gesellschaft 90 Dollar in bar je Aktie zahlen würden. Das entspräche einer Bewertung von 16,7 Mrd. Dollar und einer Prämie von 29% auf den Schlusskurs vom Vortag. Due Diligence und Vertragsverhandlungen liefen bereits. Der Hersteller von Durex-Kondomen und Scholl-Fußpflegeprodukten will seinen bislang größten Zukauf aus vorhandenen Barmitteln und durch Schulden finanzieren. Dabei soll ein „starkes" Investment-Grade-Rating aufrechterhalten werden. Chief Executive Rakesh Kapoor hatte in den vergangenen Jahren keine großen Deals gelandet, allerdings bekundete er vor zwei Jahren Interesse am Geschäft des Viagraherstellers Pfizer mit nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten. Für den Durex-Hersteller SSL International zahlte RB 2010 rund 3,2 Mrd. Dollar. „Wenn der Deal zustande kommt, will RB bar bezahlen, wodurch die Verschuldung bis auf das vierfache operative Ergebnis (Ebitda) steigen könnte", sagt Fondsmanager Steve Clayton von Hargreaves Lansdown. „Da fängt die Luft an, ein bisschen dünn zu werden." Allerdings könnte Mead Johnson Nutrition einen wesentlichen Beitrag zum Unternehmensgewinn leisten. Es sei ein „großer, aber machbarer" Schritt für RB, der das Unternehmen weiter von Europa weg und hin auf die nordamerikanischen und asiatischen Wachstumsmärkte orientiere. Die Analysten von Liberum Capital gehen davon aus, dass der Zukauf schon im ersten Jahr einen zweistelligen Beitrag zum Ergebnis je Aktie leisten würde.