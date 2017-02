Vorschau (19:15) Analyse „Geld oder Brief“: Amazon gilt als langfristige Kaufposition Amazon.com gehört zweifellos zu den Lieblingen der Aktienanalysten. Die Aktie kommt zwar auf ein überirdisches Bewertungsniveau mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 188 auf Basis der Ergebnisse der zurückliegenden zwölf Monate. Und auch auf Basis der Ergebnisschätzungen für die kommenden zwölf Monate ist das KGV mit 119,3 nicht gerade niedrig. Gleichwohl raten von den 47 von Bloomberg erfassten Banken, die die Aktie auf ihrem Radarschirm haben, 42 zum Kauf, und gerade einmal fünf Häuser legen ihren Kunden nahe, die Aktie lediglich im Portfolio zu behalten. Und zu einer Verkaufsempfehlung vermag sich gar kein Analyst durchzuringen. Die positive Einstellung der Analysten hat sich bislang auch durchaus gelohnt: Seit Jahresanfang hat die Aktie bereits fast 10% zugelegt, auf Sicht von zwölf Monaten sogar etwas mehr als 43%. Gemäß den Erwartungen der Anlageexperten wird sich die Rally der Amazon-Aktie auch weiter fortsetzen. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs von etwas mehr als 832 Dollar beträgt das durchschnittliche Zwölfmonatskursziel der Analysten knapp 944 Dollar. Damit würde sich ein weiteres Kurspotenzial von etwas mehr als 13% ergeben. Und einige Häuser sehen sogar noch deutlich größere Chancen in der Aktie. So hat aktuell Susquehanna Financial ein Kursziel von 1250 Dollar herausgegeben und Cowen immerhin eines von 1050 Dollar.

