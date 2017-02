Vorschau (19:16) Finanzmarktkalender: Einmal Reichtum und zurück Einmal Reichtum und zurück: So oder ähnlich dürften sich die Aktionäre der Commerzbank fühlen, wenn das Institut am Donnerstag kommender Woche seine vorläufigen Zahlen für 2016 präsentiert. Der Konsensschätzung von Analysten zufolge dürfte der den Anteilseignern zurechenbare Konzernüberschuss auf 154 Mill. Euro zusammengeschnurrt sein. Für 2015 hatte die Bank dank sinkender Risikovorsorge und eines günstigen Basiseffekts nach einem Vergleich in den USA wegen Sanktionsverstößen noch einen Ergebnissprung von 266 Mill. auf 1,062 Mrd. Euro gezeigt. „Strategie erfolgreich – Milliardengewinn und Dividende", stand im Februar 2016 über der Pressemitteilung zum Jahresergebnis 2015, mit welchem sich Ex-Konzernchef Martin Blessing Ende April dann verabschiedete. Fünf Monate dauerte es, bis sein Nachfolger Martin Zielke angesichts von Zinstief und Digitalisierungsdruck eine neue Strategie ausrief. Diese sieht unter anderem vor, die Zahl der operativen Sparten auf zwei zu halbieren und bis 2020 rund jede fünfte Stelle zu streichen. Bundesweit will die Bank dabei, wie im Oktober bekannt wurde, 8450 von brutto insgesamt 9600 wegfallenden Vollzeitstellen streichen. Das Jahresergebnis 2016 dürfte Zielke als Beleg dienen für die Notwendigkeit solch radikaler Kostenkürzungen. Denn den Auguren zufolge dürften sich Zinsüberschuss und Handelsergebnis im vergangenen Jahr um knapp 900 Mill. oder 14% auf rund 5,5 Mrd. Euro verringert haben. Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft sollte derweil um etwa ein Viertel auf rund 880 Mill. Euro gestiegen sein. In unserem Terminbereich finden Sie den Finanzmarktkalender als PDF-Datei zum Download.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 3.2.2017 im Finanzmarktkalender mit den Terminen der kommenden Woche u.a. in einem Beitrag von Bernd Neubacher auf Seite 2



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25931&titel=Finanzmarktkalender:-Einmal-Reichtum-und-zurueck



Unternehmensbereich: Commerzbank AG Übersicht Kurse / Charts Redaktionelle Berichte Research Ad-hoc Finanzanzeigen Aktionärsstruktur Directors’ Dealings Termine Wertpapiersuche Audio / Video



Termine des Tages

Freitag, 03.02.2017



Ergebnisse

Compugroup Medical: 4. Quartal

ING Diba: Bilanz-PK

Intesa Sanpaolo: Jahresergebnis

Metro: 1. Quartal



Hauptversammlungen

Areva (ao.)







Anlagemagazin