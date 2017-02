Vorschau (19:04) Maschinenbau zeigt Schwäche in den USA Die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten belastet das Geschäft der deutschen Maschinenbauer. Die Branche, die neben der Autoindustrie als Ikone der deutschen Exportwirtschaft gilt, hat das Jahr 2016 mit einem scharfen Knick im Auftragseingang beendet. Der Jahresendspurt fiel aus, stattdessen brachen die Auslandsbestellungen im Dezember um real 22 % ein. Die US-Präsidentschaftswahl und die Entscheidung der Briten, die EU zu verlassen, hätten die Kunden der Investitionsgüterhersteller verunsichert, sagte Ralph Wiechers, Chefvolkswirt des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau. Besonders die protektionistischen Bestrebungen der neuen Administration in den USA bereiten den Maschinenbauern Kopfzerbrechen. Trump hatte zuletzt auch Deutschland wegen der Exportüberschüsse heftig kritisiert. Die USA sind der größte Auslandsmarkt für Maschinen „Made in Germany". Rund 12 % der deutschen Anlagenexporte gehen in die Vereinigten Staaten. Die Deutschen hatten in den vergangenen Jahren von der Reindustrialisierung Nordamerikas kräftig profitiert.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 7.2.2017: Berichterstattung von Daniel Schauber auf den Seiten 1 und 7



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25942&titel=Maschinenbau-zeigt-Schwaeche-in-den-USA







Termine des Tages

Dienstag, 07.02.2017



Ergebnisse

BNP Paribas: 4. Quartal

BP: 4. Quartal

Gea: Jahr

General Motors: 4. Quartal

Intercontinental Exchange: 4. Quartal

Jenoptik: Jahr

Mondelez: 4. Quartal

Munich Re: Jahresergebnis und Mitteilung zur Erneuerungsrunde

Vinci: Jahr

Walt Disney: 1. Quartal



Sonstiges

Auf boersen-zeitung.de finden Sie in den Zusatzdiensten unter Audio/Video Links zu den Liveübertragungen der Telefonkonferenz von Munich Re (14.30 Uhr) und der Analystentelefonkonferenz der Gea Group (15 Uhr). Auffinden Sie in den Zusatzdiensten unterLinks zu den Liveübertragungen der Telefonkonferenz von(14.30 Uhr) und der Analystentelefonkonferenz der(15 Uhr).





Anlagemagazin