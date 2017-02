Vorschau (19:04) Unicredit: Kapitalerhöhung führt zu Kurssturz Die 13 Mrd. Euro schwere Unicredit-Kapitalerhöhung ist am Montag mit Kursverlusten gestartet. Die Unicredit-Aktien verloren bis zu 5 % und die Bezugsrechte bis zu 13,5 %. Die Nachricht vom Wochenende, dass einige italienische Großaktionäre wie etwa die Sparkassenstiftung von Turin die Kapitalerhöhung nicht voll zeichnen wollen, wirkte sich ebenso wie die Unsicherheit über die Euro-Zukunft auf die Kurse aus. Analysten erwarten, dass die italienischen Großaktionäre ihren Anteil von derzeit 9 auf 5 % reduzieren werden. Angeblich seien deutsche und US-Investoren bereit, die Lücke zu füllen. Experten in Mailand erwarten, dass die Kapitaloperation erfolgreich umgesetzt wird. Die Kapitalerhöhung dauert noch bis 24. Februar, nicht genutzte Bezugsrechte können bis zum 10. März verkauft werden.

