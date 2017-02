Vorschau (19:04) Kommentar zur Metro: Entfesselung Die geplante Aufspaltung der Metro in einen Händler für Unterhaltungselektronik und einen Lebensmittelhändler mit den Vertriebslinien Cash & Carry und Real ist bei den Aktionären nicht auf einhellige Begeisterung gestoßen. Das ist insofern nicht verwunderlich, als die Kursentwicklung der Aktie seit Jahren kein Quell der Freude ist. Zwar hat die Aktie seit Dezember deutlich zugelegt – nicht zuletzt getrieben von der Einschätzung, dass eins plus eins mehr als zwei ist. Mit gut 30 Euro ist der Dividendentitel aber gerade so viel wert wie anlässlich des Börsengangs 1996. Damals wurden 60 D-Mark aufgerufen.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 7.2.2017: Kommentar von Annette Becker auf Seite 1

sowie Bericht von Annette Becker auf Seite 9

Termine des Tages

Dienstag, 07.02.2017



Ergebnisse

BNP Paribas: 4. Quartal

BP: 4. Quartal

Gea: Jahr

General Motors: 4. Quartal

Intercontinental Exchange: 4. Quartal

Jenoptik: Jahr

Mondelez: 4. Quartal

Munich Re: Jahresergebnis und Mitteilung zur Erneuerungsrunde

Vinci: Jahr

Walt Disney: 1. Quartal



Sonstiges

Auf boersen-zeitung.de finden Sie in den Zusatzdiensten unter Audio/Video Links zu den Liveübertragungen der Telefonkonferenz von Munich Re (14.30 Uhr) und der Analystentelefonkonferenz der Gea Group (15 Uhr). Auffinden Sie in den Zusatzdiensten unterLinks zu den Liveübertragungen der Telefonkonferenz von(14.30 Uhr) und der Analystentelefonkonferenz der(15 Uhr).





