Vorschau (19:04) Draghi warnt Washington vor Deregulierung Der Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, hat mit Besorgnis auf die mögliche Deregulierung der Finanzmärkte in den USA reagiert. „Das Letzte, was wir im Augenblick brauchen, ist eine Lockerung der Regulierung", warnte er im EU-Parlament. Bereits die letzte Finanzkrise sei aus einer Kombination aus expansiver Geldpolitik und aufgeweichter Regulierung heraus entstanden. Die Vorstellung, dass sich die Situation von vor der Finanzkrise wiederholen könne, sei sehr beunruhigend, betonte Draghi in Brüssel.

Termine des Tages

Dienstag, 07.02.2017



Ergebnisse

BNP Paribas: 4. Quartal

BP: 4. Quartal

Gea: Jahr

General Motors: 4. Quartal

Intercontinental Exchange: 4. Quartal

Jenoptik: Jahr

Mondelez: 4. Quartal

Munich Re: Jahresergebnis und Mitteilung zur Erneuerungsrunde

Vinci: Jahr

Walt Disney: 1. Quartal



Sonstiges

Auf boersen-zeitung.de finden Sie in den Zusatzdiensten unter Audio/Video Links zu den Liveübertragungen der Telefonkonferenz von Munich Re (14.30 Uhr) und der Analystentelefonkonferenz der Gea Group (15 Uhr). Auffinden Sie in den Zusatzdiensten unterLinks zu den Liveübertragungen der Telefonkonferenz von(14.30 Uhr) und der Analystentelefonkonferenz der(15 Uhr).





