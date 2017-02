Vorschau (19:04) Kommentar zu Target2-Securities: Mondlandung Ein kleiner Schritt für die globale Finanzbranche, ein großer für die europäische Wertpapierindustrie und für den deutschen Markt: Als am späten Samstagabend den Verantwortlichen klar wurde, dass der volumenstarke Zentralverwahrer Clearstream die Anbindung an die europäische Wertpapier-Abwicklungsplattform Target2-Securities wohl ziemlich reibungslos schaffen wird, dürfte allerseits erleichtertes Aufatmen zu hören gewesen sein. Nach jahrelanger Vorbereitung war die Generalprobe für den Transfer Hunderttausender Datensätze im Dezember nämlich noch gründlich schief gegangen, und es blieb spannend, ob Clearstream der Schritt gelingt. Nun ist ein vorläufiger Abschluss eines Projekts erreicht, das von der Komplexität her auch schon mit einer Mondlandung verglichen wurde.

Börsen-Zeitung vom 7.2.2017

sowie Berichterstattung von Dietegen Müller auf den Seiten 1 und 3 und Interview mit Clearstream-CEO Berthold Kracke, geführt von Dietegen Müller, auf Seite 3



https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25946&titel=Kommentar-zu-Target2-Securities:-Mondlandung







Termine des Tages

Dienstag, 07.02.2017



Ergebnisse

BNP Paribas: 4. Quartal

BP: 4. Quartal

Gea: Jahr

General Motors: 4. Quartal

Intercontinental Exchange: 4. Quartal

Jenoptik: Jahr

Mondelez: 4. Quartal

Munich Re: Jahresergebnis und Mitteilung zur Erneuerungsrunde

Vinci: Jahr

Walt Disney: 1. Quartal



Sonstiges

Auf boersen-zeitung.de finden Sie in den Zusatzdiensten unter Audio/Video Links zu den Liveübertragungen der Telefonkonferenz von Munich Re (14.30 Uhr) und der Analystentelefonkonferenz der Gea Group (15 Uhr). Auffinden Sie in den Zusatzdiensten unterLinks zu den Liveübertragungen der Telefonkonferenz von(14.30 Uhr) und der Analystentelefonkonferenz der(15 Uhr).





