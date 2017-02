Vorschau (19:04) Leitartikel zum Anwaltsmarkt: Alles was Recht ist Restrukturierung und Insolvenz sind Rechtsberatern der Wirtschaft geläufig. Nun steht ein Spieler der eigenen Zunft vor dem Aus: Die Anwaltssozietät King & Wood Mallesons hat jüngst für ihre Büros in Europa Insolvenzantrag gestellt. Das Ende dieses Teils der einst als Nummer 6 der globalen Branche geltenden Adresse hatte sich seit längerem abgezeichnet. Zur Fusionsverkündigung der gerade erst aus einem australisch-chinesischen Zusammenschluss hervorgegangene King Wood Mallesons mit der englischen Sozietät SJ Berwin 2013 hieß es, auf diesem Wege entstehe die „Anwaltskanzlei der Zukunft". Eines lehrt das Experiment: Das ist ganz gewiss nicht der Fall. Im Herbst platzte eine Rekapitalisierung, weil sich nicht genügend Partner fanden, die weitere finanzielle Mittel zuschießen wollten. Auch ein Deal mit dem chinesischen Arm der Kanzlei scheiterte. Dann drehten die Banken den Hahn zu. Die Pleite erinnert an den Kollaps von Dewey & LeBoeuf aus New York, die 2012 bankrott ging und deren Insolvenz gerade erneut gerichtlich aufgerollt wird. Hier wurden für horrende Beträge neue Partner angeheuert, die Kanzlei verschuldete sich auch am Kapitalmarkt und schüttete emsig aus. Das ging nicht lange gut.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 7.2.2017: Leitartikel von Walther Becker auf Seite 6



