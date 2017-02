Um 23 % ging es für Fielmann im vergangenen Herbst binnen eines Monats an der Börse abwärts. Vom Jahreshoch bei 74,90 Euro am 20. Oktober fiel der Aktienkurs von Deutschlands größter Optikerkette bis auf 57,70 Euro. Enttäuschende Quartalszahlen wegen eines ungewöhnlich warmen Septembers sowie eine revidierte Jahresprognose ließen verschnupfte Anleger zurück. Statt eines im Vorjahresvergleich (240,1 Mill. Euro) leicht steigenden Vorsteuerergebnisses stellte der MDax-Konzern einen leicht sinkenden Gewinn für 2016 in Aussicht. Bis Ende Februar will Fielmann Geschäfts- und Ergebniszahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr veröffentlichen. Keine negative Kursreaktion beim Branchenführer hierzulande verursachte hingegen die am 16. Januar angekündigte „Fusion unter Gleichen" von Essilor und Luxottica.