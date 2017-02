Vorschau (19:04) Brexit schmerzt Großunternehmen Das britische Votum für den EU-Austritt hat einer Umfrage von Ipsos Mori zufolge bei britischen Großunternehmen bereits erste Spuren hinterlassen. Mehr als die Hälfte (58 %) der von September bis Dezember vergangenen Jahres befragten 114 Führungskräfte aus dem Kreis der 500 größten Firmen war der Ansicht, das Ergebnis der Volksabstimmung habe bereits negative Auswirkungen auf das Geschäft ihres Unternehmens. Knapp ein Drittel vertrat die Ansicht, es mache keinen Unterschied. Lediglich 11 % hatten den Eindruck, der Brexit habe sich bereits positiv bemerkbar gemacht. Für die vor ihnen liegenden zwölf Monate erwarteten zwei Drittel negative Folgen.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 7.2.2017: Bericht von Andreas Hippin auf Seite 9

sowie Kurzkommentar „Wertberichtigt“ von Andreas Hippin auf Seite 6

URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25949&titel=Brexit-schmerzt-Grossunternehmen







Termine des Tages

Dienstag, 07.02.2017



Ergebnisse

BNP Paribas: 4. Quartal

BP: 4. Quartal

Gea: Jahr

General Motors: 4. Quartal

Intercontinental Exchange: 4. Quartal

Jenoptik: Jahr

Mondelez: 4. Quartal

Munich Re: Jahresergebnis und Mitteilung zur Erneuerungsrunde

Vinci: Jahr

Walt Disney: 1. Quartal



Sonstiges

Auf boersen-zeitung.de finden Sie in den Zusatzdiensten unter Audio/Video Links zu den Liveübertragungen der Telefonkonferenz von Munich Re (14.30 Uhr) und der Analystentelefonkonferenz der Gea Group (15 Uhr). Auffinden Sie in den Zusatzdiensten unterLinks zu den Liveübertragungen der Telefonkonferenz von(14.30 Uhr) und der Analystentelefonkonferenz der(15 Uhr).





Anlagemagazin