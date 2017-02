Vorschau (19:04) Themenseite „Finanzen und Technik“: Computer am Steuer, ungeheuer! Menschen sind fehlbare Wesen, auch im Börsengeschehen. Doch an einen Computer wollen die meisten Vermögensverwalter die Entscheidung nicht vollständig abgeben, denn mathematisch sind die Kurse ebenfalls schwer zu fassen. Die Rolle computergestützter Modelle variiert von Haus zu Haus. Die Empfehlung für die Aufteilung des Fondsvermögens liegt jeden Morgen vor: Der Computer schlägt den Portfoliomanagern der Fondsgesellschaft Union Investment vor, wie eine Aufteilung von Aktien und Anleihen aussehen könnte. Denn die 11 Mrd. Euro im „PrivatFonds: Kontrolliert", einem der größten deutschen Mischfonds, sollen so angelegt werden, dass das Verhältnis aus Renditechance und Risiko für Anleger ungefähr stabil ist und nicht – wie bei lediglich starrer Anlage der Fall – je nach Marktphase stark schwankt. Als Orientierungswert ziehen die Finanzstatistiker dabei das langfristige durchschnittliche Risiko einer breit streuenden Anlage heran, bestehend aus 30 % Aktien und 70 % Renten. Eine offensivere Mischung gibt der kleinere „Kontrolliert pro" vor.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 7.2.2017 auf der Themenseite Finanzen und Technik, u.a. mit einem Bericht von Jan Schrader auf Seite 2



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25950&titel=Themenseite-„Finanzen-und-Technik“:-Computer-am-Steuer,-ungeheuer!







Termine des Tages

Dienstag, 07.02.2017



Ergebnisse

BNP Paribas: 4. Quartal

BP: 4. Quartal

Gea: Jahr

General Motors: 4. Quartal

Intercontinental Exchange: 4. Quartal

Jenoptik: Jahr

Mondelez: 4. Quartal

Munich Re: Jahresergebnis und Mitteilung zur Erneuerungsrunde

Vinci: Jahr

Walt Disney: 1. Quartal



Sonstiges

Auf boersen-zeitung.de finden Sie in den Zusatzdiensten unter Audio/Video Links zu den Liveübertragungen der Telefonkonferenz von Munich Re (14.30 Uhr) und der Analystentelefonkonferenz der Gea Group (15 Uhr). Auffinden Sie in den Zusatzdiensten unterLinks zu den Liveübertragungen der Telefonkonferenz von(14.30 Uhr) und der Analystentelefonkonferenz der(15 Uhr).





Anlagemagazin