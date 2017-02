RWE ist auf gutem Weg, eine Finanzierungslücke von rund 1 Mrd. Euro bei den Atommüllkosten zu schließen. Der Energiekonzern kann mit einer „üppigen Dividende" der abgespaltenen und seit Oktober börsennotierten Stromnetz-Tochter Innogy rechnen. Das kündigte der ehemalige RWE-Chef und jetzige Innogy-Vorstandschef Peter Terium in Essen am Rande einer Branchenkonferenz an. Für 2016 hatte Innogy bereits die Ausschüttung von 70 bis 80 % des um Sondereffekte bereinigten nachhaltigen Nettogewinns angekündigt, der nach bisherigen Informationen bei rund 1,1 Mrd. Euro liegen soll. Der Dividendenvorschlag wird Mitte März veröffentlicht. Schon jetzt ist klar, dass die Ausschüttung für RWE eine enorme Entlastung bedeutet.