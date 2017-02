Verpackungsunternehmen Mauser für 2,3 Mrd. Dollar verkauft Während sich Klöckner Pentaplast aus Montabaur für den Börsengang in New York warmläuft, kommt ein IPO in den USA für das Verpackungsunternehmen Mauser mit dem operativen Sitz in Brühl bei Köln nicht mehr in Frage: Gut eine Woche, nachdem die niederländische Holding ihre Aktien bei der US-Wertpapieraufsicht SEC registrierte, schnappt sich eine Industriebeteiligungsgesellschaft aus Kalifornien Mauser für 2,3 Mrd. Dollar in Cash. Erwerber des 1896 im Schwarzwald gegründeten Unternehmens ist die nicht börsennotierte Stone Canyon Industries. Zu deren Portfolio zählt die BWay Corp., ein amerikanischer Hersteller von festen Behältern aus Metall und Kunststoff. Beide Unternehmen würden separat bleiben, doch solle Mauser von der US-Präsenz von BWay profitieren. Der Verkäufer, die Private-Equity-Gesellschaft Clayton, Dubilier & Rice, macht einen sehr guten Schnitt: Finanzkreise schätzen, dass der Finanzinvestor samt den Dividenden-„Recaps" nach dem Einstieg seinen Einsatz mit einem Faktor von mehr als 3 gemehrt hat. Dies gilt für eine Haltezeit von drei Jahren als sehr attraktiv.