Vorschau (18:54) Munich Re zeigt sich spendabel Die Munich Re hat 2016 mit einem erwirtschafteten Überschuss von 2,6 Mrd. Euro zwar die eigene Planung und die Erwartungen der Analysten erfüllt, aber rund 500 Mill. Euro weniger verdient. Zur Vorlage der vorläufigen Eckzahlen 2016 führte Finanzvorstand Jörg Schneider diesen Einbruch vor allem auf gestiegene Belastungen aus Großschäden zurück. Aber auch die Restrukturierung der Düsseldorfer Erstversicherungstochter Ergo, das Zinstief und der Preisdruck infolge eines Überangebots nagten an der Marge. Für das laufende Jahr wollte der CFO zwar noch keine Ergebnisprognose abliefern, signalisierte allerdings, dass die Konzernführung keinen Sprung erwartet. „Wir haben keinen Grund anzunehmen, dass wir die 2,6 Mrd. Euro überschreiten werden", sagte er mit Blick auf 2017. Auf der Bilanzpressekonferenz am 15. März wird der Vorstand voraussichtlich ein Gewinnziel für den laufenden Turnus bekannt geben. Analysten rechnen im Schnitt damit, dass der Nettogewinn im laufenden Jahr auf 2,3 Mrd. Euro zurückgeht.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 8.2.2017: Berichterstattung von Stefan Kroneck auf den Seiten 1 und 3

sowie Kurzkommentar „Wertberichtigt“ von Stefan Kroneck auf Seite 6

URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25953&titel=Munich-Re-zeigt-sich-spendabel



