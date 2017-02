Gespräch: Deutsche Asset kämpft gegen Milliardenabfluss Die Deutsche Asset Management ist im Geschäft mit börsengehandelten Indexfonds empfindlich zurückgefallen. Sie hofft, durch die Umstellung ihrer Rentenprodukte bis Ende des laufenden Jahres wieder an die Erfolge der Vergangenheit anknüpfen zu können. Der neue Assetmanagement-Vorstand Nicolas Moreau will bei den Exchange Traded Funds (ETF) deutlich größer werden, dies ist zentraler Bestandteil seiner Strategie. Bei den ETF gehe das Interesse der Investoren immer mehr in Richtung Fixed Income, dieser Trend von 2016 werde sich im laufenden Jahr erst recht beschleunigen, blickt Simon Klein, Leiter Passive Anlageprodukte in Europa, Naher Osten, Nordafrika und Asien, im Gespräch mit der Börsen-Zeitung nach vorn.