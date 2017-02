Vorschau (18:54) Leitartikel zu Trump: Für oder gegen ihn An dieses Finalspiel der US-Football-Liga wird man sich noch länger erinnern. Den New England Patriots aus Boston ist bei der „Super Bowl" am Wochenende eine einzigartige Aufholjagd gelungen, an deren Ende sie die Atlanta Falcons doch noch bezwingen konnten. Das Spiel war aber noch aus einem anderen Grund denkwürdig. Denn die Werbespots von einigen Unternehmen, die zur besten Sendezeit des Jahres etwa 5 Mill. Dollar für 30 Sekunden im TV hinblättern, waren mehr oder weniger eindeutige Kommentare zum politischen Geschehen in Washington. Gleich mehrere Werbefilme machten eine Woche nach dem Erlass eines Einreisestopps für Bürger aus sieben muslimischen Ländern durch die US-Regierung die Rolle von Migranten und Flüchtlingen in der amerikanischen Gesellschaft zum Thema. Der Bierbrauer Anheuser-Busch zeichnete etwa den beschwerlichen Weg eines seiner Gründer aus Deutschland in die USA nach. Der Baustoffhersteller 84 Lumber begleitete in seinem Werbefilm eine Mutter und ihre Tochter auf dem Weg durch die Wüste bis an eine Mauer, in der sich schließlich doch eine Tür zum Gelobten Land öffnete. Das Happy End der Reise von Mexiko in die USA war nur im Internet zu sehen, da der Sender Fox die Mauer nicht in die Übertragung einbinden wollte. Auch die Handelsorganisation für Avocados aus Mexiko sendete erstmals einen Clip zur Super Bowl, bei dem es im Hintergrund aber nicht um Immigrations-, sondern um Steuer- und Handelspolitik der neuen US-Regierung ging. Kurz darauf startete die Pausenshow mit der Popkünstlerin Lady Gaga, die zur Einheit des Landes aufrief und ein paar Takte aus Woody Guthries „This Land is your Land" trällerte, der bei Kritikern von Trump derzeit ganz weit oben auf der Playlist steht. Noch ist der US-Präsident keine drei Wochen im Amt, eine Folge des neuen Führungs- und Politikstils in Washington ist aber bereits deutlich zu Tage getreten.

