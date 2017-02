Vorschau (18:54) IWF-Führung bei Griechenland-Bewertung uneins Die Führung des Internationalen Währungsfonds (IWF) zeigt sich bei der Beurteilung der Situation Griechenlands uneinig. Die meisten Direktoren des Fonds halten zwar die bisherigen Sparanstrengungen der Regierung in Athen für ausreichend, damit das Land mittelfristig auch einen Primärüberschuss im Staatshaushalt (also ohne Zinszahlungen) von 1,5 % erwirtschaften kann. Einige IWF-Direktoren plädierten allerdings bei einer Sitzung jetzt auch für den Zielwert von 3,5 %, auf den sich bisher die europäische Seite für 2018 und die Folgejahre festgelegt hat. Eine Entscheidung, ob der IWF beim aktuellen Hilfspaket für Griechenland, das ein Volumen von bis zu 86 Mrd. Euro hat, noch einsteigen wird, ist aber auch nach der Direktoriumssitzung von Montag nicht absehbar. Hierfür müsste erst einmal die zweite Reformüberprüfung abgeschlossen werden. Die EU hofft, dass dies bis zur nächsten Eurogruppen-Sitzung am 20. Februar gelingt. Das aktuelle Hilfsprogramm läuft noch bis Mitte 2018. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hatte in dieser Woche noch einmal deutlich gemacht, dass das Programm beendet sei, wenn der IWF sich gegen eine Beteiligung entscheiden sollte. Die aktuelle Verschuldung von knapp 180 % des Bruttoinlandsprodukts hielt die IWF-Führung auf jeden Fall mehrheitlich für nicht tragfähig und brachte daher erneut einen weiteren Schuldenschnitt ins Spiel.

Termine des Tages

Mittwoch, 08.02.2017



Ergebnisse

ABB: Bilanz-PK

GlaxoSmithKline: 4. Quartal

Grenke: Jahresergebnis

Hannoversche Volksbank: Bilanz-PK

Møller-Mærsk: 4. Quartal

Osram: 1. Quartal

Rio Tinto: Jahr

Sanofi: Jahr

Svenska Handelsbanken: 4. Quartal

Syngenta: Bilanz-PK

Volvo Cars: Jahr





