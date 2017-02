Aufsichtsrat der Börse stellt sich hinter Kengeter – EU prüft Börsenfusion bis zum 3. April Der Aufsichtsrat der Deutschen Börse hat dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, gegen den die Staatsanwaltschaft Frankfurt wegen des Verdachts des Insiderhandels ermittelt, den Rücken gestärkt. In einer außerordentlichen Sitzung habe das Gremium Carsten Kengeter einstimmig sein volles Vertrauen ausgesprochen, teilte die Deutsche Börse mit. In der Sitzung seien die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen sorgfältig und intensiv behandelt worden. Vorangegangen seien ausführliche Gespräche mit externen Sachverständigen sowie die erneute Analyse der Abläufe im Jahr 2015. Ergebnis der Prüfung sei die übereinstimmende Erkenntnis gewesen, dass Fusionsverhandlungen mit der LSE im Jahr 2015 nicht stattgefunden hätten. Hintergrund der staatsanwaltlichen Ermittlungen ist der Erwerb von Deutsche-Börse-Aktien für 4,5 Mill. Euro durch Carsten Kengeter am 14. Dezember 2015. Wenige Wochen später, am 23. Februar 2016, veröffentlichte das Unternehmen eine Pflichtmitteilung über die Fusionsverhandlungen mit der London Stock Exchange. Die Staatsanwaltschaft hatte am Mittwoch der zurückliegenden Woche Kengeters Wohnung und sein Büro in der Firmenzentrale wegen des Verdachts des Insiderhandels durchsucht. Außerdem wird untersucht, ob die Pflichtmitteilung rechtzeitig erfolgte.