Vorschau (19:02) Investoren fürchten Turbulenzen und fliehen in sichere Bundesanleihen Die internationalen Anleiheinvestoren fürchten immer mehr, dass es auf den Kapitalmärkten zu besonders heftigen Turbulenzen kommen könnten und steuern deshalb in großem Stil die sicheren Häfen der Bundesanleihen an. Aktuell sorgen sich die Investoren wegen eines möglichen Scheiterns des neuen Hilfspaketes für Griechenland und eines etwaigen heftigen Rechtsrucks bei den Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Beide Ereignisse könnten ihre Schatten weit vorauswerfen und die Märkte stark belasten. Seit einigen Tagen steuern die Anleger die sicheren Bundesanleihen an. Das setzte sich gestern fort. Der März-Bund-Future legte in der Spitze von 163,38% um mehr als einen vollen Punkt auf 164,41% zu, was als kräftiger Anstieg gilt. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel erstmals seit Mitte Januar wieder unter die Marke von 0,3%, und zwar bis auf das Tagestief von 0,29%. Abends war sie bei 0,30% nach 0,36% am Vortag. Noch deutlicher war die Flucht in den sicheren Hafen des Bundes am kurze Laufzeitenende ablesbar. Die Rendite der zweijährigen Bundespapiere fiel von –0,77% auf das Tagestief von –0,80% und landete damit in der Nähe des Rekordtiefs, das am 29. Dezember 2016 erreicht wurde.

