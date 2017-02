Vorschau (19:02) Riesiges Potenzial für Cyberpolicen Versicherer und Berater erwarten, dass Cyberversicherungen in den kommenden Jahren ein rasantes exponentielles Wachstum an den Tag legen werden. Langfristig winke der deutschen Assekuranz ein Milliardengeschäft, schreibt KPMG in einer neuen umfangreichen Studie. „Eine neue Versicherungssparte Cyber hat das Potenzial, Kraftfahrt im Laufe der kommenden 20 Jahre als volumenstärkste Schaden-/Unfallsparte abzulösen", wagen sich die Berater mit ihrer Prognose weit vor. Sie legen auch konkrete Zahlen vor: In 20 Jahren erwarten sie ein Beitragsvolumen im deutschsprachigen Raum von 20 Mrd. Euro. Davon dürften rund drei Viertel auf private Haushalte und Gewerbetreibende entfallen. Dem Szenario liegt zugrunde, dass sich gut ein Drittel aller Privathaushalte und fast die Hälfte aller kleinen Unternehmen bis 5 Mill. Euro Umsatz gegen Eigenschäden durch Hackerattacken versichert und etwas weniger sich auch gegen Fremdschäden absichern.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 9.2.2017: Berichterstattung von Antje Kullrich auf den Seiten 1 und 3

sowie Kommentar von Antje Kullrich auf Seite 1

URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25960&titel=Riesiges-Potenzial-fuer-Cyberpolicen







Termine des Tages

Donnerstag, 09.02.2017



Ergebnisse

Air Berlin: Verkehrszahlen Januar

Amadeus Fire: Jahresergebnis

Banca Monte dei Paschi di Siena: Jahr

Coca-Cola: 4. Quartal

Commerzbank: Bilanz-PK

Deutsche Beteiligungs AG

Deutsche Lufthansa: Verkehrszahlen Januar

Hamborner Reit: vorläufige Jahreszahlen

Heidelberger Druckmaschinen: 3. Quartal

L’Oréal: Jahresergebnis

News Corp: 2. Quartal

Puma: Jahresergebnis

SAP: Capital Markets Day in New York

Société Générale: Jahr

Thomas Cook: 1. Quartal

Thyssenkrupp: 1. Quartal

Total: Jahresergebnis

Twitter: 4. Quartal

Unicredit: 4. Quartal

Villeroy & Boch: Bilanz-PK

Voestalpine: 9 Monate

Zurich Insurance: Jahr





Anlagemagazin











































Anbieterkennzeichnung | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | Impressum | Kontakt Unsere Seite auf Google+ | auf Twitter







Sitemap XML Sitemap Kurse XML 22

0.146270 s